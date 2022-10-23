Baja Kupası'nın ikinci etabı bugün 

2022 TOSFED Baja Kupası’nın ikinci yarışları Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü'nün ev sahipliğinde ilimizde gerçekleştiriliyor. İki etaptan ve 500 kilometreden oluşan yarışta 18 araç ve 36 pilot şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Yarışmanın 250 kilometrelik ilk etabı At yaylasında gerçekleştirildi. Toplam uzunluğu 125 kilometre olan ve iki tur şeklinde geçilen etaba, Çakmaklar Mesire Alanı mevkisinde başlayan sporcular, bitiş noktasına ulaşmak için taş ve çamurla kaplı orman yollarında mücadele verdi. Yarışa katılan 18 ekipten bazıları, arızalar nedeniyle etabı tamamlayamadı. Yarışın ilk günü, Çakmaklar-Pirahmetler arasında yer alan etabın ikinci kez geçilmesinin ardından sona erdi.

Yarışma bugün Aladağ mevkisinde gerçekleştirilecek ikinci gün yarışlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022, 06:53