Haber: Aysun Beykoz

Bingöl’de Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Karşıyaka Spor Salonu'nda Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhansporlu oyuncularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, "Solhanspor, Egeler Ligi'nde başarıyla mücadele ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Solhan'dan ve Bingöl'ün tüm ilçelerinden, beldelerinden yeni sporcularımızı kazandıracağız" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve oyuncularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, takımın antrenmanını izleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Kasapoğlu ‘’Genç nüfusu ve gençlerin sportif potansiyeli ile Bingöl'ün çok güçlü bir şehir. Gençlerimize olan desteğimizi, yatırım politikamızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve çıtayı yükseltiyoruz. Bingöl'ün spor noktasında marka bir şehir olması hem de gençlere sunulan imkânların artırılması noktasında gençlik merkezleri önemli bir çalışma’’dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bingöl'de merkez de dâhil gençlik merkezi olmayan ilçe, belde kalmayacağına işaret eden Kasapoğlu, Bingöl'ü gençlik merkezleri ile donatacaklarını belirtti.

"Desteklerimizi, projelerimizi zenginleştireceğiz"

Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize yönelik spor, sanat, kültürel konularda desteklerimizi, projelerimizi zenginleştireceğiz. Voleybol, basketbol, futbol ve buna benzer pek çok branş bizim önemli gördüğümüz alanlar. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı zenginleştireceğiz. Gerek Bingöl merkezde gerekse ilçelerde ve köylerde Valilik ve belediyelerle ortak çalışmalarımızı ve inşallah semt sahalarımızı ayrı bir boyuta taşıyoruz. Bunun da müjdesini paylaşmak istiyorum. Yeni basketbol alanlarımız bizim için çok önem verdiğimiz projelerden biri. 10 bin pota projemizden 100'ünü Bingöl'e bu vesileyle müjdelemek istiyorum" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, voleybolda önemli bir başarı sağlayan Solhanspor'un oyuncuları ile bir arada olduklarını aktardı.

Bakan Kasapoğlu, başta sporcular ve yöneticiler ile bu güzel tabloda emeği bulunan herkesi kutlayarak, "Solhanspor, Egeler Ligi'nde başarıyla mücadele ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Solhan'dan ve Bingöl'ün tüm ilçelerinden, beldelerinden yeni sporcularımızı kazandıracağız. Altyapı desteklerimizi ve stratejilerimizi konuştuk. Bir sonraki süreçte inanıyorum ki; yeni yıldızları yetiştirerek, sporumuza kazandıracağız ve yeni başarılarla gururlanacağız." diye konuştu.

Sporun kendileri için bir branştan ibaret olmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, ülkenin en yeni ve en modern sporcu eğitim merkezini Bingöl'e kazandırdıklarını, önümüzdeki süreçte uluslararası kamplar, çalışmalar, federasyonlar için bu merkezin önemli bir hedef olacağını kaydetti.

Daha sonra Çok Amaçlı Spor Salonu'nda da cimnastik, atletizm, tekvando, güreş, basketbol, okçuluk alanlarında mücadele eden sporcuları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, onlarla fotoğraf çektirdi.