HABER:S.Özge Yücel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20–28 Ekim’de Macaristan’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’na hazırlanmak için Bolu’da kampta bulunan Grekoromen Milli Takımı’nı ziyaret etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu’nun, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek şampiyonada yer alacak milli takımın Bolu Aladağ’daki kampına ziyarette bulunduğu belirtildi.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in de yer aldığı ziyarette Kasapoğlu’nun, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldığı aktarıldı. Sporcularla ilgilenen Bakan Kasapoğlu’nun, teknik direktör Salih Bora, koordinatör Ata Karataş ve takım kaptanı Rıza Kayaalp’le fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Ziyarette yaptığı açıklamada, güreşin son yıllarda büyük başarıların altına imza attığını belirten Bakan Kasapoğlu’nun, güreş için yeni ve modern bir tesis yapılacağının müjdesini verdiği ifade edildi.