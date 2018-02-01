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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Bakandan milli sporcuya tebrik mektubu

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gerede Esentepe Spor Kulübünün sporcusu Ayşenur Dumana tebrik mektubu yolladı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 11:39
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    Bakandan milli sporcuya tebrik mektubu
    Haber: Gönül Olutürk

    Milli kayakçımız ve Gerede Esentepe Spor Kulübünün Kayak branşı sporcusu Ayşenur Dumana, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başarılarından dolayı tebrik mektubu gönderdi. Bakan Aşkın Bak yazığı mektupta “ Kulübünüzün Kayak branşı sporcusu Ayşenur Duman artık milli takım düzeyinde yer almaktadır. Kulübünüzce bin bir emekle çalıştırdığınız, desteklediğiniz, büyüttüğünüz, vatanına ve milletine hayırlı bir sporcu ve birey olması için çabaladığınız evladınız artık bir olimpiyat sporcusudur. Bizi ortak duygularla bir araya getiren sporcu kardeşimin, göğsümüzü kabartan onur dolu mücadelelerine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sportif netice ne olursa olsun, onlara sonsuz bir güven besleyecek, verdikleri emekle ve Ay Yıldızlı formaları üzerine akıttıkları terle mutlu olacağız. Bu vesile ile ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olan sporcu kardeşimize verdiğiniz destekler için devletimiz adına teşekkür ediyor, Cenabı Allah’tan ona ve sizlere daha büyük başarıları yaşatmasını temenni ediyorum”  ifadelerine yer verdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın yazmış olduğu mektup için teşekkürlerini ileten Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın sporcumuz sayın Ayşenur Duman’a yazdığı “teşekkür mektubu “ için sayın Bakanımıza sporcumuz ve ilimiz adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Daha çok şampiyonlar yetiştirmek, ülkemizi her branşta temsil etmek doğrultusunda Bakanlığımız ve ilimizin tüm imkanlarıyla disiplinli bir şekilde çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz. Rabbim tüm sporcularımıza güç versin inşallah. Her şey spor kenti Bolu için. Her şey güçlü Türkiye için” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor, Bakanı, Dr., Osman

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