Bakandan Valilere 6222 Talimatı

Haber: Ceylan Beykoz

Süper Lig’de bitime 10 hafta kala hem şampiyonluk yarışında hem düşme hattında çekişme artarken gerginliklerin de yükselmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya el attı. Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi. Kanunda yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu sadece Süper Lig’de değil alt liglerde ve diğer tüm spor branşlarında kanunun uygulanması gerektiğini vurguladı.

'Göz açtırmayın' talimatı

Spor Bakanı, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu genelgesinde, 6222 sayılı yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi.