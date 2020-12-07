Bakanlıktan Gönüllülük Seferberliği

Haber: N.Halid Altundal

Bakan Kasapoğlu’nun ilan ettiği “2019 Gönüllülük Yılı” kapsamında 22 Mart 2019’da 954 STK ve 100'ü aşkın yazılı, görsel ve sosyal medya temsilcileri ile İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerinin katılımıyla bir lansman gerçekleştirildi. 2019 Gönüllülük Yılı Lansman Programında 6 temel odaktan oluşan “2019 Gönüllülük Yılı Stratejisi” kamuoyuna açıklandı. İlgili Strateji Belgesi ışığında 2019 ve 2020 yıllarında Covid-19 pandemi koşullarında dahi ülke genelinde ses getiren çeşitli gönüllülük faaliyetleri ile politika hedefleri hayata geçirildi.

“Gönüllülük Çalışmaları Dersi” seçmeli ders olarak okutuluyor

Gönüllülük üzerine yapılan çalışmalar çerçevesinde YÖK Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında “Gönüllülük Çalışmaları Dersi” tüm üniversitelerde 2010-2021 Akademik Yılından itibaren seçmeli ders olarak okutuluyor.

Fidan dikimi etkinliğine gönüllü gençler büyük ilgi gösterdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 11 Kasım 2019 tarihinde Guinness Rekorlar Kitabına aday 2 milyon fidan dikimi etkinliği gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirildi. Gönüllülük Yılı çalışmaları kapsamında kamu kurumları ile işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, YÖK Başkanlığı ve İstanbul’daki 5 (beş) üniversite ile (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi) ile gönüllülük alanında “İş Birliği Protokolleri” imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü kapsamında ülke genelinde 141 gönüllülük faaliyeti gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu’nun mesajı şöyle:

‘’3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyayı bütün bireyler için yaşanabilir kılmak ve insanlığın her bir ferdine engelsiz bir yaşam sunabilmek adına hepimize yeni bir fırsat veriyor. Bu fırsatların bütün dünyada birer imkâna dönüşmesini ve bütün toplumlarda taze bir bilinç ve farkındalık oluşturmasını umut ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, engelli bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanmaları adına sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızla her alanda yol arkadaşlığı yapmak, sporda ve gençlik faaliyetlerinde el ele, omuz omuza olmak bizim için motivasyon kaynağı... Bu hikâyenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün tesislerimiz, etkinliklerimiz, çalışmalarımız, sportif planlamalarımız adil katılım ve fırsat eşitliğini gözetiyor. Hiç şüphe yok ki ay yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize örnek oluyor, ilham veriyorlar.”