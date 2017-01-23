Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın teknik direktörlüğe başlamasında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, üzüntülerini dile getirdi. Müsabakayı da değerlendiren Bakkal, "İlk devre kazanma coşkusu paniğe yol açtı. Topları kullanmamaya başladık. İsabetli paslarda olmayınca pozisyonda bulamadık bir tek Gekas'ın pozisyonu var. Rakipte bir şey yapmadı ama biz daha üretken olabilirdik. İkinci yarı oyunu ön tarafa taşıdık. Kerim'in oyuna girmesiyle golü bulduktan sonra rahatladık. Sonra daha iyi oynamaya başladı daha da iyi mücadele etmeye başladık" dedi.