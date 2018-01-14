Haber: Semih Baykal

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan 4.günün 2.maçında ilk dakika dolmadan Sosyal Bilimler Lisesi 2-0 öne geçti. 6.dakika 7-0 Sosyal Bilimler üstünlüğü ile geçilirken, BAL ilk sayılarına 7.dakikada ulaştı: 9-2. İlk periyodu Sosyal Bilimler Lisesi 12-2 önde kapattı. 2.periyodun başında Sosyal Bilimler Lisesi farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 15-2. Oyuna ağırlığını koyan BAL 2.dakikada farkı 9’a, 4.dakikada ise 4’e indirdi: 17-13. BAL 8.dakikada maçta ilk kez öne geçti: 18-17. BAL ilk yarıyı 19-17 önde kapattı. 3.periyoda Sosyal Bilimler Lisesi forma değiştirerek başladı. İlk dakikada Sosyal Bilimler 19-19 eşitliği yakaladı. Ancak 4.dakikayı 25-19 üstünlükle geride bırakan BAL son çeyreğe 29-23 önde girdi. Son periyotta 3.dakika 29-24, 5.dakika ise 35-24 BAL üstünlüğü ile geçildi. 8.dakikaya 39-28 önde giren BAL son 2 dakikada tam 13 sayı buldu. Maçı 52-29 kazanan BAL gruptan 2.olarak final gruplarına kaldı. BAL takımı maç sonunda sevincini taraftarlarıyla paylaştı.