BAL ‘da rakiplerimiz belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Kovid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. Yapılan açıklamaya göre Bolu'yu temsil edecek olan Göynük Belediyespor ve Yeniçağaspor'un rakipleri Bartın ve Karabük oldu. Fikstür çekimi 26 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00'te yapılacak

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 11:48