BAL'da sezonun ilk yarısı sona erdi         

Haber: Erdal Tanrıverdi

2. Grup'ta 1920 Maraşspor ile Sürsürüspor, 6. Grup'ta da Yaylacık Gençlik ve Spor iki maça çıkmadı ve talimatlar gereği AFDK tarafından bir alt lige düşürüldü. Toplam 2 bin 526 golün atıldığı müsabakalarda 14 gol ile Sinan Yıldırım (Yunus Emre Belediyespor-Manisa) en skorer isim olurken, en çok gol atan takımlar 36 gol ile Siirt İl Özel İdarespor (1. Grup) ve Çarşambaspor (4. Grup) oldu. Bu iki takımı Ceyhanspor (5. Grup) 35, Adıyaman 1954 Spor (2. Grup) ve Bergama Belediyespor (8. Grup) da 31'er golle takip etti. Mardin Büyükşehir Başakspor (1. Grup,) Adıyaman 1954 Spor (2. Grup), Bergama Belediyespor (8. Grup) ile Belediye Kütahyaspor (9. Grup) sezonun ilk yarısını namağlup tamamladı. İlk yarıda 7 takıma hükmen mağlubiyet, 101 yönetici ve teknik adama hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Ayrıca 1 maç tarafsız sahada oynandı. İlk yarıda 1 maçta saha kapatma cezası, 20 maçta seyircisiz oynama cezası ve 5 takım için de 3 puan tenzili cezası uygulandı. 395 kırmızı kartın gösterildiği maçlarda 12 Bingölspor (1. Grup), Mardin Büyükşehir Başakspor (1. Grup), Siverek Belediyespor (2. Grup), 1461 Trabzon (3. Grup), 1074 Çankırıspor (4. Grup), Kastamonu Özel İdare Köy Hiz.Spor (4. Grup), Pozantı Gençlik ve Spor (5. Grup), Yahyalıspor (5. Grup), Ankara T.K.İ. (6. Grup), Çilimli Belediye (6. Grup), Bölmespor (8. Grup), Bigaspor (8. Grup,) Tekirdağspor (11. Grup) ve Vizespor (11. Grup) takımlarının oyuncuları hiç kırmızı kart görmedi. İlk yarıda 10 kırmızı kart ile Aliağa Futbol A.Ş. (8. Grup), 8 kırmızı kart ile Boyabat 1868 Spor (4. Grup) ve Beyköy Belediyespor (6. Grup) takımı oyuncuları en çok kırmızı kart gören takım oldular. Oyunculara 6 bin 217 sarı kartın gösterildiği maçlarda Bağcılar Spor Kulübü (10. Grup) 70, Gebzespor (10. Grup) 61, Alibeyköy (11. Grup) 59 ve Anadolu Üniversitesi (6. Grup) 57 kartla en çok sarı kart gören takımlar oldu. 2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ilk yarı maçları sonunda gruplarını birinci olarak tamamlayan takımlar şöyle:

1. Grup: Mardin Büyükşehir Başakspor

2. Grup: Adıyaman 1954 Spor

3. Grup: Arhavispor

4. Grup: Çarşambaspor

5. Grup: Ceyhanspor ile İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

6. Grup: Kırıkkale Büyük Anadoluspor

7. Grup: Kestelspor

8. Grup: Bergama Belediyespor

9. Grup: Belediye Kütahyaspor

10. Grup: Çiğli Belediyespor ile Yalovaspor

11. Grup: Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor