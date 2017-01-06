Haber : Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın tüm setlerinde rakibinden üstün olan Bolu Atatürk Lisesi ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. 2.set daha dengeli başladı. İlk bölümlerde Özel Doğa Koleji rakibiyle dişe diş oynadı. Ancak Bolu Atatürk Lisesi üstünlüğü çabuk yakalayarak 1.ve 2.teknik molalara üstün giren taraf oldu. Bolu Atatürk Lisesi 2.seti de 25-9 alarak rahatladı: 2-0. 3.sette de ilk setteki gibi başabaş bir başlangıç yaşandı. Rakibinin kolay verdiği sayıları değerlendiren Bolu Atatürk Lisesi istediğini alan taraf oldu. Bolu Atatürk Lisesi 3.seti 25-16 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.