Bal-Kes Örgütlendi

Haber: Birol Ertunç

İç sahada müthiş bir grafik yakalayarak 3 maçı da kazanan Balıkesirspor, 4.iç saha maçı olan Boluspor maçını da kazanmak isterken, taraftarlar da büyük bir örgütlenmeye gidiyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar “Başka Balıkesirspor Yok” sloganıyla tribünleri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. “Takımımızın 7’den 70’e hepimize ihtiyacı var. Başarıya giden yol, bizlerin tribünleri doldurmasından geçer. Hep birlikte tribünleri dolduralım ve güzel günlere yeni bir sayfa daha ekleyelim. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz” açıklaması ile tüm Balıkesirspor taraftarlarını tribünlere davet etti.