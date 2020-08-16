BAL Ligi’nde 2 Takımımız Oldu

Haber: Aysın Beykoz

Konuyla ilgili kararı TFF Başkan Vekili ve TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez açıkladı. Düşmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bilindiği gibi TFF Yönetim Kurulumuz, 2019-2020 sezonunda Kovid-19 nedeniyle maçları durdurulan Bölgesel Amatör Lig ile ilgili olarak 11 grubun birincisi ile grup birincileriyle 3 puan aralığında olan 9 takımın TFF 3.Ligine alınmasına karar vermiştir. BAL ile ilgili alınan diğer kararlar şöyledir.

- 2019 – 2020 Sezonunda BAL’dan AFDK kararı ile bir alt lige düşürülen 4 (dört) takım hariç hiçbir takıma küme düşme uygulaması yapılmayacaktır.

- 2019-2020 Sezonu BAL Statüsündeki hükümlere uygun olarak BAL takımları ile baraj müsabakası oynama hakkı elde eden yerel lig takımları arasında baraj müsabakası oynanmayacaktır. BAL takımları BAL’da kalmaya devam edecek, yerel lig takımları da direkt BAL’a çıkacaklardır. Bilgilerinizi rica eder, 2020-2021 sezonunda BAL’da yer alacak tüm kulüplerimize başarılar dilerim.