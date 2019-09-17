BAL Ligi’nde Heyecan Başlıyor

İlimizi bu yıl ilk kez Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Göynük Belediyespor ilk hafta maçını hafta sonunda evinde oynayacak.

BAL Ligi’nde Heyecan Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta maçlarının programını açıkladı. İlimizi 6.Grupta temsil edecek olan Göynük Belediyespor ilk maçını sahasında oynayacak. 6.Grupta ilk hafta maçlarının programı şöyle:

22 Eylül Pazar

1.Hafta

15:00: Göynük Belediyespor – Devrek Belediyespor                                                    

15:00 Eskişehir Yunusemre Spor - Bartınspor    

15:00 Çilimli Belediyespor - Beyköy Belediyespor           

15:00 Ankara T.K.İ. - Keçiören Belediyesi Bağlum Spor  

15:00 Kdz.Ereğli Belediye Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

15:00 Haymana Belediye Spor - Çubukspor Futbol A.Ş.

15:00 Yaylacık Gençlik ve Spor - Anadolu Üniversitesi   

Esra Perçin

Esra Perçin

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