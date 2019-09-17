BAL Ligi’nde Heyecan Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz
Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligde ilk hafta maçlarının programını açıkladı. İlimizi 6.Grupta temsil edecek olan Göynük Belediyespor ilk maçını sahasında oynayacak. 6.Grupta ilk hafta maçlarının programı şöyle:
22 Eylül Pazar
1.Hafta
15:00: Göynük Belediyespor – Devrek Belediyespor
15:00 Eskişehir Yunusemre Spor - Bartınspor
15:00 Çilimli Belediyespor - Beyköy Belediyespor
15:00 Ankara T.K.İ. - Keçiören Belediyesi Bağlum Spor
15:00 Kdz.Ereğli Belediye Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor
15:00 Haymana Belediye Spor - Çubukspor Futbol A.Ş.
15:00 Yaylacık Gençlik ve Spor - Anadolu Üniversitesi