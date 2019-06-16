BAL’da Neler Yaşandı?

Haber: Birol Ertunç

Spor Toto BAL'da 80 ilden 151 takım mücadele etti. 12 takımla temsil edilen İstanbul'u, 5 takımla İzmir ve Bursa, 4 takımla Ankara, Aydın ve Kocaeli, 3 takımla Adana, Antalya, Çanakkale, Denizli, Hatay, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Tekirdağ takip etti. 17 il 2 takımla, 44 il de 1 takımla temsil edildi.

2018-2019 sezonunda Spor Toto BAL 11 grupta oynandı. Grup birincisi olan takımlar statü gereği TFF 3.Lig'e yükselmek için Play-off 1. Kademe,2. Kademe ve 3. Kademe müsabakaları oynadı. Bu müsabakalar sonunda; Somaspor(Manisa), Kelkit Belediyespor (Gümüşhane), Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Belediye Derincespor (Kocaeli), Modafenspor (İstanbul), 68 Aksaray Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK. ve Ağrı 1970 Spor TFF 3. Lig'e yükseldi. Grup birincisi olup play-off müsabakalarını kaybeden Akşehirspor (Konya) ve Bucak Belediye Oğuzhanspor takımları Spor Toto BAL'da kaldılar.

Spor Toto BAL'da 11 grupta 1858, play-off'larda 9 ve baraj müsabakalarında 59 maç olmak üzere toplam 1926 maç oynanırken, grup ve baraj müsabakalarını toplam 1.583.620 seyirci tribünlerden izledi. Maç başına düşen seyirci sayısı ise 826 oldu.

Play-off maçlarını ise toplamda 34.650 seyirci izlerken, maç başına düşen seyirci sayısı 3.850 oldu.

506 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto BAL'da Çayelispor, Tonya Doğanspor, İskenderun Belediye Gençlik ve Spor, Yatağanspor, Maltepespor ve Yeşilköy 10'ar kırmızı kartla en fazla kart gören takımlar oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK., Çubukspor Futbol A.Ş. Ayvalıkgücü Belediyespor ve Somaspor oyuncuları ise birer kırmızı kartla en az kırmızı kart gören takımlar şeklinde sıralandı.

Grup müsabakalarında toplam 5.539 gol kayıt edilmiş olup, maç başına 2.9 gol atıldı. 77 golle en skorer takım Yozgatspor 1959 FK. olurken, Kütahya Çamlıcaspor 10 gol ile en az gol atan takım olmuştur.

Grup müsabakalarında Hüseyin Çelik (Yozgatspor 1959 FK.) 25 gol ile en çok gol atan futbolcu unvanını kazanırken, onu 24 gol ile Enes İlhan Yüksel (Kepez Belediyespor), takip etti. Mustafa Akkuş (Bitlis Özgüzelderespor) ve İbrahim Zeytin (TKİ Tavşanlı Linyitspor) 23 gol ile üçüncü sırayı paylaştılar.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in 11 grupta tamamlanmasının ardından toplam 59 baraj müsabakası oynandı. Bu müsabakaların 38'ini BAL takımları kazanırken, 21'ini yerel amatör lig takımları kazanarak 2019-2020 sezonunda Spor Toto BAL'da yer alma hakkını elde etti.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e 159 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımların 8'i TFF 3.Lig'den düşen takımlardan, 46' sı Spor Toto BAL'da direkt kalan takımlardan, 38'i baraj müsabakası oynayıp ligde kalan Spor Toto BAL takımlarından, 21'i baraj müsabakası oynayıp Spor Toto BAL'a çıkan yerel lig takımlarından, 46' sı ise yerel liglerden direkt Spor Toto BAL'a çıkan takımlardan oluşmakta.