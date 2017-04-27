Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Ligin 30.haftasında naklen yayınlanacak olan maçların programı şöyle:
28 Nisan Cuma
18.00: M.İdmanyurdu-Eskişehirspor (TRT Avaz)
18.00: Samsunspor-Ümraniyespor (TRT Türk)
18.30: Sivasspor-Giresunspor (TRT Spor)
29 Nisan Cumartesi
15.00: Denizlispor-Elazığspor (TRT Avaz)
15.30: E.Y.Malatyaspor-Göztepe A.Ş.(TRT Spor-TRT Kürdi)
16.00: Altınordu A.Ş.-Şanlıurfaspor (TRT Türk)
18.30: A.Demirspor-Bandırmaspor (TRT Spor)
30 Nisan Pazar
16.00: Balıkesirspor-Boluspor (TRT Spor)
18.30: G.Antep B.Ş.B-Manisaspor (TRT Spor)
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