Balıkesir'de 3 puan Tuzlaspor'un

Haber: N. Halid Altundal

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Tuzlaspor, Matej Pucko'nun 38. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

81. dakikada Alan Lima Carius ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi, Balıkesir'den 3 puanla ayrıldı.

3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Tuzlaspor, puanını 33 çıkardı ve play-off için umutlandı.

Galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve küme düşme hattında bulunan Aydeniz Et Balıkesirspor ise 16 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Tuzlaspor, Kutay Kurt'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Murat Şener

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Mert Örnek, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Taşkın Çalış), Bezjak, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 57 İbrahim Halil Çolak), Hasan Özkan (Dk. 57 Serdar Güncü), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 81 Erdal Öztürk), Cumali Bişi (Dk. 73 Kethevoama)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 66 Carius), Pucko (Dk. 78 Segbefia), Rosario (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Rotman, Muhammed Gönülaçar, Samet Asatekin (Dk. 88 Yasin Güreler), Ferhat Öztorun, Cajic (Dk. 78 Onur Ayık)

Goller: Dk. 37 Pucko, Dk. 80 Carius (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Yazar, Dk. 24 İsmail Konuk, Dk. 76 Ferhat Öztorun, Dk. 90 Özgürcan Özcan (Tuzlaspor), Dk. 33 Doğa İşeri, Dk. 56 Muhammed Enes Durmuş (Balıkesirspor)