Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor takımı günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Salonda gerçekleştirilen antreman 2 grup halinde yapılan çalışmada çabuk-kuvvet hareketleri yapıldı. Antrenmanlara salı günü yapılan antrenmanda belindeki ağrılar nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Burak Çalık, sabah antrenmanının ardından, akşam bölümünde yapılan çalışmaya da katılmayarak verilen özel program dahilinde salonda çalıştı. Balıkesir temsilcisi,Boluspor maçı hazırlıklarınısalon antrenmanından sonra saat16.00'da tesislerde yapılan Isınma koşusu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenmana başladılar. Çalışmalara kuvvette devamlılık idmanıyla devam etti. Dar alanda amaca yönelik çalışmalar ile devam ettiler. Sırasıyla takım savunması ve amaca yönelik geniş alan oyunlar ile antrenman sürdürüldü. Antrenman takım forvetlerin özel çalışması ve takım olarak yapılan stretching ile tamamladı.