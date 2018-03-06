banner133

banner101

06 Mart 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Balıkesir’de 21.randevu

    Boluspor, ligin 26.haftasında deplasmandaBalıkesirsporBaltok ile karşı karşıya gelecekler. İki takım tarihte 21.kez karşı karşıya gelecekler.

    06 Mart 2018 Salı 16:12
    Bu haber 42 kez okundu
    Balıkesir’de 21.randevu
    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig 26. Haftasında Balıkesirspor ile Boluspor7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Balıkesirspor ile Boluspor tarihlerinde 21.kez karşılaşacaklar.İki takım en son bu sezonun ilk yarısında Bolu’da karşı karşıya geldiler. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Balıkesirspor takımı Otoo(2) ve Abdulkadir Özgen(2)’in golleriyle 4-2 kazandı. Boluspor’un gollerini ise 4.dakikada Akabueze ve 62.dakikada Caner Cavlun kaydetti. Boluspor ligin geri kalan 24 haftada 12 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. 4 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor ligin geri kalan haftalarında 40 puan topladı. Bu maçlarda Boluspor rakip kaleleri 38 kez havalandırırken, kalesinde ise 24 gol gördü. Boluspor ligin 25.haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi BolusporRydellPeopen, RenatoArapi ve Akabueze’nin golleriyle 3-1 kazanırken, Ankaragücü’nün tek golünü ise 70.dakikada Enes Kubat kaydetti. Balıkesirspor, ligde geri kalan haftalarda 11 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı maçlarda 36 puan topladı.BalıkesirsporBaltokbu maçlarda rakip filelere 44 gol kaydederken, kalesinde ise 38 gol gördü.BalıkesirsporBaltok ligin 25.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Mücadeleyi Balıkesirspor Oğuz Yılmaz, Nızamettin Çalışkan ve Burak Çalık’ın golleriyle 3-1 kazanırken, Gaziantepspor’un tek golünü 28.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.

    İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

    İki takım tarihte 21.kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan müğcadelenin 11’ini BalıkesirsporBaltok kazanırken, 7 mücadeleyi ise Boluspor kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 60 gol kaydedildi. Bu gollerin 31’ini BalıkesirsporBaltok kaydederken, 29 golü ise Boluspor kaydetti. İki takım ilk kez Türkiye 2.Futbol Ligi Beyaz Grupta 1967 – 1968 sezonunda karşı karşıya geldiler. Balıkesir’de oynanan mücadeleyi BalıkesirsporBaltok, Yaşar Arslanoğlu ve Coşkun Ehlidil’in golleriyle 2-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise 44.dakikada Muharrem Algıç kaydetti. Boluspor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1979 – 1980 sezonunun Türkiye Kupa 3.Kademe maçında aldı. Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor 6-0 kazandı. BalıkesirsporBaltok rakibi karşısında en farklı galibiyetini Türkiye PTT 1. Ligin 2015 –2016 sezonunda aldı. Balıkesir’de oynanan mücadeleyi Balıkesirspor 6 – 0’lık skor ile kazandı..BalıkesirsporBaltok’a galibiyeti getiren golleri GeneroZeefuik(3), Muğdat Çelik, GeneroZeefuik ve Kerim Avcı kaydetti.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ligin, 26.haftasında, DeplasmandaBalıkesirsporBaltok, Karşı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNÜL BORCUMUZ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - FETHİYE BASKETBOL
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ MELENGÜCCEĞİ” nden “ TARHANA”mıza..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GERİDEN GELMEK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz “Binmişsiniz Bir Alamete”
  • İlhami Candemir İlhami Candemir İSTİSMAR
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NETİCE ALINIR MI, HEDEFE VARILIR MI?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu CENNETTEYMİŞ GİBİ YAŞAYALIM !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124