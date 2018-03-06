Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig 26. Haftasında Balıkesirspor ile Boluspor7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Balıkesirspor ile Boluspor tarihlerinde 21.kez karşılaşacaklar.İki takım en son bu sezonun ilk yarısında Bolu’da karşı karşıya geldiler. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Balıkesirspor takımı Otoo(2) ve Abdulkadir Özgen(2)’in golleriyle 4-2 kazandı. Boluspor’un gollerini ise 4.dakikada Akabueze ve 62.dakikada Caner Cavlun kaydetti. Boluspor ligin geri kalan 24 haftada 12 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. 4 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor ligin geri kalan haftalarında 40 puan topladı. Bu maçlarda Boluspor rakip kaleleri 38 kez havalandırırken, kalesinde ise 24 gol gördü. Boluspor ligin 25.haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi BolusporRydellPeopen, RenatoArapi ve Akabueze’nin golleriyle 3-1 kazanırken, Ankaragücü’nün tek golünü ise 70.dakikada Enes Kubat kaydetti. Balıkesirspor, ligde geri kalan haftalarda 11 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı maçlarda 36 puan topladı.BalıkesirsporBaltokbu maçlarda rakip filelere 44 gol kaydederken, kalesinde ise 38 gol gördü.BalıkesirsporBaltok ligin 25.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Mücadeleyi Balıkesirspor Oğuz Yılmaz, Nızamettin Çalışkan ve Burak Çalık’ın golleriyle 3-1 kazanırken, Gaziantepspor’un tek golünü 28.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

İki takım tarihte 21.kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan müğcadelenin 11’ini BalıkesirsporBaltok kazanırken, 7 mücadeleyi ise Boluspor kazandı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 60 gol kaydedildi. Bu gollerin 31’ini BalıkesirsporBaltok kaydederken, 29 golü ise Boluspor kaydetti. İki takım ilk kez Türkiye 2.Futbol Ligi Beyaz Grupta 1967 – 1968 sezonunda karşı karşıya geldiler. Balıkesir’de oynanan mücadeleyi BalıkesirsporBaltok, Yaşar Arslanoğlu ve Coşkun Ehlidil’in golleriyle 2-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise 44.dakikada Muharrem Algıç kaydetti. Boluspor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1979 – 1980 sezonunun Türkiye Kupa 3.Kademe maçında aldı. Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor 6-0 kazandı. BalıkesirsporBaltok rakibi karşısında en farklı galibiyetini Türkiye PTT 1. Ligin 2015 –2016 sezonunda aldı. Balıkesir’de oynanan mücadeleyi Balıkesirspor 6 – 0’lık skor ile kazandı..BalıkesirsporBaltok’a galibiyeti getiren golleri GeneroZeefuik(3), Muğdat Çelik, GeneroZeefuik ve Kerim Avcı kaydetti.