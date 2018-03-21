Haber: Esra Öztürk

U - 19, 1.Liginde mücadele eden Boluspor, ligin 26. haftasında BalıkesirsporBaltok’a konuk oldu. Balıkesir Ali Hikmet Paşa 1 Nolu Sentetik Çim Sahada oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Balıkesir’den 1 puanla dönem Boluspor puanını 31’e çıkararak 11.sırada kaldı. Rakip BalıkesirsporBaltok ise 29 puanla 13.sırada yer alıyor. Boluspor ligin 27.haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken, BalıkesirsporBaltok ise haftayı bay geçecek.

Stat: Ali Hikmet Paşa

Hakemler: Mert Pehlivan, Hakan Çam, Muhammed Taha Onat, Enes Borazan

BalıkesirsporBaltok: ** Fethi Ata, ** Berkay Akgün, ** Emre Baştepe, ** Berkay Türk, ** Furkan Kaya, ** Hazar Mutlu, ** Mehmet Cihan, ** Ahmet Tekin, ** Ömer Tayyib Karaduman, ** Melih Mercan, ** Batuhan Güven

Boluspor: ** Cengizhan Şarli, ** Oğuzhan Erbay, ** Selim Vera Yılmaz, ** Semih Çetin, ** Tunahan Subaşı, ** Yusuf Efe Seçgin, ** Tevfik Demirkan Güncan, ** Suat Epçim, **Mert Meriç Köstereli, ** Ahmet Onur Doğukut, ** Taha Can Kökduman

Sarı Kartlar: 36. DkBatuhan Güven, 48. DkFurkan Kaya, 60. DkÖmer Tayyib Karaduman (BalıkesirsporBaltok), 66. DkTaha Can Kökduman, 89. DkSelim Vera Yılmaz (Boluspor)