Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1.Lig'in 25. haftasında Gaziantepspor sahasında BalıkesirsporBaltok'a 3-1 mağlup oldu. BalıkesirsporBaltok'un golleri 20. dakikada Burak Çalık, 48. dakikada Nizamettin Çalışkan(penaltı) ve 80. dakikada Oğuz Yılmaz'dan geldi. Gaziantepspor'un karşılaşmadaki tek golünü 28. dakikada Erdal Özdemir kaydetti. Bu sonuçla BalıkesirsporBaltok puanını 36'ya çıkardı. Gaziantepspor ise 4 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Ligin 25.haftasında Gaziantepspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Boluspor'u konuk edecek

Stat: Gaziantep

Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Baran Eraslan

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Furkan Özyaşar, Ahmet Olğun(Dk. 71 Mustafa Emirhan Özyaşar), Müslüm Talşik, Erdal Özdemir, Mustafa Çakır (Dk. 46 Hüseyin Polat), Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Dk. 89 Mustafa Nacar)

BalıkesirsporBaltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan (Dk. 73 Uğur Aygören), Oğuz Yılmaz, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Furkan Çil, Cumali Bişi, Otoo, Burak Çalık (Dk. 81 Kethevoama)

Goller: Dk. 20 Burak Çalık, Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Oğuz Yılmaz (BalıkesirsporBaltok), Dk. 28 Erdal Özdemir (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Müslüm Talşik, Dk. 75 Gökhan Çamur (Gaziantepspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burak'ın şutu filelere gitti. 0-1

28. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Erdal, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

48. dakikada Balıkesir'in kazandığı penaltı atışını kullanan Nizamettin topu filelerle buluşturdu. 1-2

80. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

.