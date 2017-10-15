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15 Ekim 2017 Pazar
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    • Balıkesir’den galibiyet hasretine son

    TFF 1'inci Ligde Balıkesirspor Baltok, 3 maçlık galibiyet hasretine sahasında 10 kişi kaldığı maçta son sıradaki Gaziantepspor'u yenerek son verdi: 2-0.

    15 Ekim 2017 Pazar 13:23
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    Balıkesir’den galibiyet hasretine son

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 13'üncü dakikada Abdülkadir ve 33'üncü dakikada Otoo attı. Kırmızı-beyazlılarda Uğur, 57'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezası henüz puan tablosuna işlemeyen Balıkesirspor, bu skorla puanını 12'ye çıkartırken, Gaziantepspor ise 4 puanda kaldı.

    12'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abdulkadir'in sağ çaprazda kaleci Selçuk'u çalımlayıp kaleye şutladığı top auta çıktı.

    13'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Gaziantepspor defansının uzaklaştıramadığı topu  önünde bulan Abdülkadir, sert ve düzgün bir bir şutla ağları havalandırdı: 1-0

    33'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Otoo, Aissati'nin müthiş pasını kaleci Selçuk'un üzerinden gole çevirdi: 2-0.

    Maçın ilk yarısı 2-0 Balıkesirspor Baltok 'un üstünlüğü ile kapandı.

    57'nci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Uğur, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç oldu.

    62'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Aissati'nin sert şutunu kaleci Selçuk son anda kornere tokatladı.

    Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Balıkesirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Önder Yılmaz

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Muhammed Ali Doğan (Dk. 58 Sedat Şahintürk), Abdulkadir Özgen (Dk. 89 Furkan Çil), Aissati, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 80 Cüneyt Köz), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi

    Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 46 Mehmet Sait Üzümcü), İlker Günaslan (Dk. 80 Yunus Şencay), Muhammed İldiz, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Dk. 70 Erdal Ahmet Özdemir), Harun Enes Nural

    Goller: Dk. 13 Abdulkadir Özgen, Dk. 33 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

    Kırmızı kart: Dk. 58 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 29 Glumac, Dk. 30 Kethevoama, Dk. 47 Otoo, Dk. 59 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, Balıkesirspor, Baltok

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