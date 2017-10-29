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29 Ekim 2017 Pazar
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    • Balıkesir’e bir ceza daha yolda

    TFF 1 Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok daha önce Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası almış ve puanı silinişti. Balıkesirspor’unbaşı şimdi de eski futbolcusu Andre Felipe Bernardes Santos ile dertte.

    29 Ekim 2017 Pazar 11:36
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    Balıkesir’e bir ceza daha yolda

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Kırmızı-beyazlıların Santos'a 2 Kasım'a kadar 586 bin Euro ve faizi ödemek durumunda olduğu aksi halde kulübe 3 ya da 6 puan silme cezası geleceği vurgulandı. Konuyla ilgili Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi Sekreterliği'nden alınan yazıda, futbolcu Andre Felipe BernardesSantos ile kulübümüz arasındaki ihtilaf dosyasına ilişkin FIFA disiplin hükümlerinin 64. maddesinin ihlali dolayısıyla kulübümüz hakkında disiplin prosedürlerinin başlatılmakta olduğu bildirilmiştir. Buna göre 2 Kasım 2017 tarihine kadar futbolcunun alacağı olan 586 Bin euronun gecikme faizleri ve avukat masrafları da ilave edilerek ödenmesi istenmektedir. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde FIFA disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanması söz konusudur. Hatırlanacağı üzere yönetimimiz tarafından FIFA Disiplin Komitesindeki 9 oyuncuya yaklaşık 2.2 milyon eurol'uk ödeme yapılmış ve bu risk ortadan kaldırılmıştı. Yönetimimiz AndreSantos'a ödenmesi gereken 586 Bin euroluk kaynak için çalışmalarını sürdürmektedir"

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1, Lig, Ekiplerinden, Balıkesirspor

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