Haber: Semih BAYKAL

Balıkesirspor Kulübünün ismini kullanılarak sahte sosyal medya hasıbı ile ilgili olarak Boluspor Kulübü resmi sitesinden konuyla ilgili olarak bildiri yayınladı. Yayınladığı mesajda açılan sosyal medya hesabı ile ilgili hiçbir bağlantılarının olmadığı ve hesabı açanlar hakkında yasal işlemlere başvuracaklarını belirtti. Balıkesirspor Kulübü’nün yayınladığı bildiri şu şekilde “Kulübümüzün ve şehrimizin en büyük markası Balıkesirspor adına hesap açıp takipçi sağlayan, bundan nemalanan bu siteye ve kullanıcısına yaptığı yalan ve yönlendirici haberlerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Derhal site ismini değiştirerek bu yoldan nemalanmayı bırakması adına tüm haklarımızı yargı yolunda kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.”