Balıkesirspor 10 maç sonra kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

Aydeniz Et Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında maçında Akhisarspor'u konuk etti. Balıkesir ekibi maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller 41., 45. ve 90+1. dakikalarda Taşkın Çalış'tan geldi.

Akhisarspor'da 39. dakikada Onurcan Güler ve 42. dakikada Halil Yeral kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Aydeniz Et Balıkesirspor 19 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. 2 maç sonra kaybeden Akhisaspor ise 19 puanda kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Mert Bulut

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Mert Örnek, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar, Manaj (Dk. 81 Bezjak), Enes İslam İlkin (Dk. 56 İbrahim Halil Çolak), Hasan Özkan (Dk. 81 Kethewoama), Mihajlovic (Dk. 69 Muhammed Enes Durmuş), Taşkın Çalış, Cumali Bişi (Dk. 56 Anıl Taşdemir)

Akhisarspor: Halil Yeral, Onurcan Güler, Semih Görer, Keita, Dzon (Dk. 86 Bertuğ Bayar), Toure (Dk. 74 Sissoko) , Yusuf Cihat Çelik, Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım (Dk. 43 Emircan Seçgin)

Goller: Dk. 40, 44, 90 Taşkın Çalış