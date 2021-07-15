Balıkesirspor, 2 ismin sözleşmesini uzattı

Haber: Aysun Beykoz

Balıkesirspor tesislerinde yapılan görüşmelere Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ile futbolcular Atilla Özmen ve Batuhan İşçiler ile yapılan görüşme sonra her 2 oyuncu ile sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Balıkesirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonundan itibaren formamızı giyen başarılı kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam ediyoruz. Camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olsun. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayan ve 2 sezondur takımımızda bulunan oyuncumuz Batuhan İşçiler ile sözleşme uzattık. Futbolcularımıza Balıkesirspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.