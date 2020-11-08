Balıkesirspor 3 Golle Güldü



Haber: Aysun Beykoz

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın golünü 53. dakikada Regattin attı. Konuk ekibin golleri ise 35 ve 79. dakikalarda Eze, 87'de Mrsic'ten geldi. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 13'e yükseltirken Altay 10 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel

Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila), Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Regattin (Dk. 80 Gnanduillet), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Paixao

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo), Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)

Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor), Dk. 53 Regattin (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90+2 Gnanduillet (Altay), Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)