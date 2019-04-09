Balıkesirspor Baltok'a evinde şok

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 5-1 yenerek son 3 haftada hanesine 7 puan yazdırdı. Balıkesirspor Baltok'un ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Balıkesirspor Baltok'a evinde şok

Haber: Gönül Olutürk

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk. 85 Celal Emir Dede), Okan Alkan, Otoo, Beleck, Doğa İşeri, Cumali Bişi

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 Perovic), Onur Ergün, Etoga, Muhammed Demirci (Dk. 85 Arif Morkaya), Tuncer Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Bauque)

Goller: Dk. 16 ve 54 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Etoga, Dk. 75 Eslem Öztürk, Dk. 88 Perovic (İstanbulspor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 3 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Cumali Bişi, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 88 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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