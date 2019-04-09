Balıkesirspor Baltok'a evinde şok

Haber: Gönül Olutürk
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk. 85 Celal Emir Dede), Okan Alkan, Otoo, Beleck, Doğa İşeri, Cumali Bişi
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 Perovic), Onur Ergün, Etoga, Muhammed Demirci (Dk. 85 Arif Morkaya), Tuncer Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Bauque)
Goller: Dk. 16 ve 54 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Etoga, Dk. 75 Eslem Öztürk, Dk. 88 Perovic (İstanbulspor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 3 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Cumali Bişi, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 88 Otoo (Balıkesirspor Baltok)