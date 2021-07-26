Balıkesirspor Başkanı'ndan "sahte hesap" uyarısı

Haber: Okay Özcan

Kulüp Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada Balıkesirspor adını kullanarak açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu sahte hesapların kulüple ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Balıkesirspor üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hatırı sayılır bir takipçiye ulaşan bu sahte hesaplar son günlerde beni ve yönetimimi eleştiren paylaşımlar yapıyor. Hatta bazen kulübümüzün anlaşmaya varmadığı oyuncularla sözleşme yenilediği yönünde paylaşımlar yapılarak yanlış algılara neden olan bu sahte hesaplara itibar edilmemesi bizim için son derece önemli. Kulübümüzün sosyal medyada tek bir resmi hesabı var. Bunlar dışındaki hesaplar sahtedir."

Yılmaz, kulübün transfer yasağını da yakın zamanda kaldırmak istediklerini sözlerine ekledi.