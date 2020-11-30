Balıkesirspor'da koronavirüs şoku



Haber: Volkan Yılmaz

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı. Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:39