Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

TFF 1. Lig ekibi Aydeniz Et Balıkesirspor, saatler içinde yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Cihat Arslan'ın istifasını açıklamasından kısa süre sonra takımın başına Yusuf Şimşek'in getirildiğini duyurdu.

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 19. haftasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'da teknik direktör Cihat Arslan, maçtan sonra görevinden istifa etti.

İstifanın ardından hemen harekete geçen Balıkesir temsilcisi, yeni hocasını saatler içinde açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuzda Cihat Arslan’dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Şimşek, geçen sezon da Balıkesirspor'da görev yapmıştı.

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