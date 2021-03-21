Balıkesirspor geriden gelip kazandı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda, saat 13:30'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında ev sahibi Ümraniyespor, Atakan Üner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ümraniyespor 44. dakikada Enes Durmuş ile skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle gidildi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Otoo ile bir gol daha bulan Yusuf Şimşek'in öğrencileri, kritik 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yerleşti. Ev sahibi Ümraniyespor ise 37 puanla 10. sırada kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Atakan Üner, Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Okan Derici), Camara (Dk. 66 Kehinde), Mayi (Dk. 81 Gomis)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cumali Bişi, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Mrsic (Dk. 74 Cemal Kızılateş), Hasan Özkan (Dk. 46 Otoo), Taşkın Çalış (Dk. 90 Birol Parlak), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Enes İlkin), Mert Örnek, Manaj (Dk. 74 Bezjak)

Goller: Dk. 39 Atakan Üner (Bereket Ümraniyespor), Dk. 43 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 87 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 13:56