Balıkesirspor hücum hattına dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Balıkesirspor’da bizi üç isim çok zorlayacak. Takımın en golcü isimleri arasında devre arasında Keçiörengücünden kiraladığı Kosovalı golcü Arb Manaj ve Antonio Mrsıc yer alıyor. Kırmızı Beyazlı forma altında Arb Manaj 3 gol attı. Ayrıca ilk yarıda Keçiörengücü forması altındada 4 gol atan Manaj, toplam da 7 kez fileleri havalandırdı. Antonio Mrsıc ise 6 gol atarken, diğer golcü Taşkın Çalış ise 4 gol attı. Rakibin hücum hattındaki bu üç isim için Boluspor savunmasının çok dikkatli olması gerekiyor.