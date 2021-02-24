Balıkesirspor hücum hattına dikkat!

Spor Toto 1. Ligte sahamızda konuk edeceğimiz Balıkesir maçında dikkat edilecek en önemli unsur, rakibin golcü hücum oyuncuları. Rakibin forvetleri gerçekten çok etkili ve ceza sahasında tehlike yaratan oyunculardan oluşuyor.

Balıkesirspor hücum hattına dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Balıkesirspor’da bizi üç isim çok zorlayacak. Takımın en golcü isimleri arasında devre arasında Keçiörengücünden kiraladığı Kosovalı golcü Arb Manaj ve Antonio Mrsıc yer alıyor. Kırmızı Beyazlı forma altında Arb Manaj 3 gol attı. Ayrıca ilk yarıda Keçiörengücü forması altındada 4 gol atan Manaj, toplam da 7 kez fileleri havalandırdı. Antonio Mrsıc ise 6 gol atarken, diğer golcü Taşkın Çalış ise 4 gol attı. Rakibin hücum hattındaki bu üç isim için Boluspor savunmasının çok dikkatli olması gerekiyor.

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