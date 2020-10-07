Balıkesirspor penaltılarla kazandı

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, Menemenspor'u konuk etti. Balıkesirspor 14 ve 78. dakikalarda Antonio Mrsic'în attığı penaltı golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Menemenspo'un maçtaki tek golü 20. dakikada Rıdvan Koçak kaydetti. Bu sonuçla 2 hafta sonra kazanan Balıkesirspor 6 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyeti olmayan Menemenspor ise 1 puanda kaldı. Temsilcimiz Boluspor Menemespor’un kaçırdığı penaltı ile son sıradan kurtuldu.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı), Kethevoama (Dk. 66 Bilalli), Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin), Ezeh

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış), Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani), Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu), Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor), Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor), Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)