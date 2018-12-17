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17 Aralık 2018 Pazartesi
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    • Balıkesirspor seriye bağladı

    Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
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    Balıkesirspor seriye bağladı

    Haber: Esra Öztürk

    Spor Toto 1. Ligin 16.haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adana Demirspor takımları Balıkesir Atatürk Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 10. Dakikasında Adana Demirspor Pote ile öne geçerken, Balıkesirspor Baltok’a beraberliği getiren gol 69.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan’dan geldi. 90+1. Dakikada sahneye çıkan Doğa İşeri Balıkesirspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Balıkesirspor Baltok takımı sahadan 2 – 1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor son 4maçta 1 galibiyetle 24 puanda kaldı. Balıkesirspor ise üst üste galibiyetini alarak puanını 23’e yükseltti. Spor Toto 1. Ligin 17.haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecekken, Balıkesirspor Baltok ise deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 56 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 56 Kethevoama), Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Bülent Cevahir

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Pote, Anderson, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Kosecki (Dk. 59 Traore)

    Goller: Dk. 10 Pote (Adana Demirspor), Dk. 68 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 90+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 40 Kurtuluş Yurt, Dk. 41 Anderson, Dk. 68 Tayyib Talha Sonuç (Adana Demirspor), Dk. 43 Muhammed Ali Doğan, Dk. 86 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    6. dakikada sağ kanattan Nizamettin Çalışkan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu kaleci Kurtuluş Yurt'ta kaldı.

    10. dakikada sağdan ceza sahasına giren Adana Demirspor oyuncusu Berk'in ortasında defanstan önce topa ayağını uzatan Pote'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Adana Demirspor rakibi karşısında 1-0 üstünlüğü yakaladı.

    40. dakikada Balıkesirspor Baltok'tan Mehmet'in ortasında uygun pozisyondaki Otoo, toptan önce rakibine müdahale edince Balıkesirspor Baltok için önemli bir fırsat daha kaçmış oldu.45+2. dakikada Abdulkadir Özgen'in kale sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Furkan Çil'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.

    65. dakikada Abdulkadir'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Nizamettin Çalışkan'ın şutu kaleci Kurtuluş'ta kaldı.

    67. dakikada Balıkesirspor Baltok futbolcusu Nizamettin'in köşeye vurduğu topu Kaleci Kurtuluş, köşeden tokatlayarak kornere çeldi. Nizamettin'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

     

    68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin penaltıdan skoru eşitleyen golü attı. (1-1)

    79.  dakikada Balıkesirspor Baltok'tan Otoo'nun ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Abdulkadir rakiplerini yatırarak terse vurduğu top kaleci Kurtuluş'un ellerinde kaldı.

    90+1.dakikada soldan gelen ortaya Balıkesirspor Baltok oyuncusu Doğa uçarak kafa vurdu, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş eliyle çeldi. Foxi'nin devam eden pozisyonda vurmasıyla seken topa dokunan Doğa'nın şutu ağlarla buluştu. Balıkesispor Baltok rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

    Karşılaşma Balıkesirspor Baltok'un rakibi Adana Demirspor karşısında 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 16.

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