Balıkesirspor sezonu açtı

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanı Ali Hikmet Paşa Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Transfer tahtası kapalı olan takımda genç oyuncular ve iç transferde anlaşılan futbolcularla ilk antrenman yapıldı.

Futbolcular, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde düz koşu, dayanıklılık ve açma germe çalışması yaptı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun kazasız ve belasız bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Şimşek, çalışmaları çift idmanla sürdüreceklerini belirterek, bu sezonun daha zor geçeceğini ve birçok mevkide oyuncuya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz da transfer tahtasını en kısa zamanda açmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Yılmaz, forma ve isim sponsoru olmak isteyen firmaları Balıkesirspor'a destek olmaya davet etti.