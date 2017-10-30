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30 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Balıkesirspor yine fark yarattı

    Tff 1.Lig ‘de oynanan BalıkesirsporBaltok – Adanaspor maçında; Maçın ilk yarısı 1-1 biterken ikinci yarıda ev sahibi buldugu gollerle maçın kazanan tarafı oldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

    30 Ekim 2017 Pazartesi 09:36
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    Balıkesirspor yine fark yarattı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesir Baltok, sahasında oynadığı maçta Adanaspor engelini 4-1 ile geçti ve zirve takibini sürdürdü. Son iki maçını kazanan Balıkesir Baltok, sahasındaki maçta MahatmaOtoo'nun 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Güney ekibi bu gole 27. dakikada MagayeGueye'nin penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Maçın 52. dakikasında Balıkesir Baltok Abdulkadir Özgen'in golüyle 2-1 öne geçti. 85'te Balıkesir Baltok adına bir kez daha sahneye çıkan Ganalı MahatmaOtoo, kafayla ağlara gönderdiği topla skoru 3-1 yaptı. Maçın uzatma anlarında Mehmet Boztepe ağlara gönderdiği topla maçın skorunu 4-1 Balıkesirspor lehine sonuçlandırdı.  Son üç maçından da galibiyetle ayrılan Balıkesir Baltok puanını 15'e çıkardı ve 3.sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü. Adanaspor ise 14 puanda 10.sırada kaldı.Balıkesirspor takımı ligin 11.haftasında İstanbulspor A.Ş ile deplasmanda mücadele verecek. Adanaspor ise sahasında Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek.

    STAT: Balıkesir Atatürk

    HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

    BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Abdulkadir Özgen (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Furkan Çil), Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 90 Sedat Şahintürk), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi

    ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Abdulaziz Solmaz, MagayeGueye, Oğuz Han Aynaoğlu(Dk. 58 Bahattin Köse), Onur Akbay, Tevfik Altındağ (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Digao, Foguinho, Gökhan Meral, Didi, Koman (Dk. 58 Sercan Kaya)

    GOLLER: Dk. 16 ve 85 Otoo, Dk. 51 Abdulkadir Özgen, Dk. 90 2 Mehmet Boztepe (BalıkesirsporBaltok), Dk. 27 MagayeGueye (Penaltıdan) (Adanaspor)

    SARI KARTLAR: Dk. 29 Koman, Dk. 50 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 90 Aissati (BalıkesirsporBaltok)

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