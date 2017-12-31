Haber: Esra Öztürk

Balıkesirspor Baltok'un, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmadan sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda Okan Alkan kadro dışı bırakıldı. Bu oyuncunun kadro dışı bırakılmasına tepki gösterip 2 hafta antrenmanlara çıkmadığı için kaptanlığı elinden alınan Burak Çalık da kadro dışı kaldı. Yönetim, durumlarını değerlendirdiği 2 futbolcuyu affetti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Burak Çalık ve Okan Alkan’ın disiplinsiz hal ve hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılmaları sonrası futbolcularımız yönetime takımda kalmak istemelerini belirtmişlerdir. Bugüne kadar gösterdikleri olumlu tavırları sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı kalan oyuncularımız hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği futbolcularımız Burak Çalık ve Okan Alkan yönetim kurulumuz tarafından affedilmiştir. Futbolcularımız 2 Ocak 2018 tarihinde Antalya’da yapılacak devre arası kampına katılacaktır” açıklaması yapıldı.