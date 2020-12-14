Haber: Aysun Beykoz

Oyuncuları kutlamak için parkeye çıkan başkan Özcan, karşısında hazırlanan pastayı görünce bir anda şok oldu. Ekibimiz Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı TVF 1. liginde oynadığı en zorlu maçlardan biri olan Nevşehir Belediye karşılaşmasını 3-1 ile geçerken, başa baş geçen maçı dikkatle takip eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan müsabaka sonunda sporcuları tebrik etmek için salona indi. Başkan Özcan teknik heyet ve sporcuları kutlamaya hazırlanırken, Bolu Belediyespor'un sportif direktörü Fak Mert Dönmez'in elindeki pasta ile kutlama sevinci ikiye katlandı. Galibiyetin coşkusu başkan Özcan'ın doğum günü pastası ile birleşince ortaya ballı kaymaklı kutlama çıktı.