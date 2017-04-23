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23 Nisan 2017 Pazar
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    • Bandıra bandıra yedik: 4-1

    TFF 1.Ligde Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan 29.Hafta maçı Boluspor ile Bandırmaspor karşılaşırken temsilcimiz sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    23 Nisan 2017 Pazar 15:01
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    Bandıra bandıra yedik: 4-1
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    Haber: Aysun Beykoz

    Zirve yarışı veren Boluspor ile ligde kalmak isteyen Bandırmaspor'un mücadelesinde kırmızı-beyazlılar istediğini alan takım oldu. Maçtan yaklaşık 4 saat önce yağan kar nedeniyle zemin temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra saha maç oynamaya hazır hale getirildi. Bolusporlu taraftarlar maçtan önce İzmir Marşını söyledi. "Mustafa Kemal"in askerleriyiz" diyerek 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. Maç oldukça soğuk bir havada oynanırken, tribünlerin büyük bir bölümü ücretsiz bilet kampanyasına rağmen boş kaldı. Maçı sadece 1247 taraftar izledi. Maçı 3 puanla tamamlayan Boluspor kalan 5 maçın 3'ünü içerde oynayacak.

     
    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Barış Şimşek, Erdinç Şimşek, Mustafa Savranlar   

    Boluspor: Melih, Alim, Ramazan, Furkan, Cengiz Umut, Özgür, Guido, Andre Santos (86.dk.Arapi), Yusuf Emre (65.dk.Yusuf Emre), Poepon (80.dk.Jansen), Bentley     

    Bandırmaspor: Okan, Serkan, Souza, Fofana, Bahri Can, David (46.dk.Sertaç),Marino, Feridun (58.dk.Atabey), Droppa, Doğan (78.dk.Ömer), Üstün 

    Goller: 14.dk.ve 42.dk.Santos, 71.dk.Guido, 83.dk.Ramazan (Boluspor), 75.dk.Da Silva (Bandırmaspor)

    Sarı Kartlar: 23.dk.Bahri Can,73.dk.Souza (Bandırmaspor), 73.dk.Bentley, 90.dk.Jansen (Boluspor)

     


    Maçtan Dakikalar

    3.dk: Doğan cezasahası dışından sert vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

    12.dk: Santos'un pasında Poepon vurdu, top kaleci Okan'da kaldı.

    13.dk: Üstün'ün sert şutunda Melih topu kornere çelmeyi başardı.

    14.dk (GOOLL): Guido ortaladı, Bentley kafayı vurdu, kaleciden dönen topu Santos boş ağlara gönderdi: 1-0.

    17.dk: Alim cezasahası dışından yerden sert vurdu, top direği yalayarak auta gitti.

    42.dk (GOOLL): Guido topu kontraatak sonrası taşıdı, Andre Santos harika bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Boluspor maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

    51.dk: Bentley 3 rakibinin arasından vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

    61.dk: Santos soldan ortaladı,Ramazan yükseldi, top farklı şekilde yandan auta gitti.

    71.dk.(GOOLL): Poepon'la güzel bir duvar pası yapan Guido Koçer yerden düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

    75.dk.(GOL): Cezasahası içinde topa çok şık vuran Da Silva farkı 2'ye indirdi: 3-1.

    78.dk: Guido sert vurdu, kaleci topu son anda kornere çeldi.

    83.dk.(GOOLL): Kullanılan köşe atışında topa yükselen Ramazan 4.golü attı: 4-1.

    89.dk: Bentley'in vuruşunda top direkten döndü. Maçta başka gol olmayınca Boluspor play-off yolunda önemli bir galibiyetin sahibi oldu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligde, Bolu, Atatürk, Stadyumunda

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