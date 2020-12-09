Bandırma'da 3 puan Bursaspor'un



Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig’de son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışından uzaklaşan Bursaspor, 13. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk oldu. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan mücadelede konuk Bursaspor, Özer Hurmacı'nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bursaspor, 52. dakikada genç yıldızı Ali Akman ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi Bandırmaspor, 68. dakikada İshak Çakmak'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan sürede başka gol olmadı ve Bursaspor, iki haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu galibiyetle Bursaspor puanını 17'e yükseltirken Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 12 puanda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Berat Satılmış (Dk. 46 Hakan Bilgiç), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Fırat Arıkan), Doğan Can Davas (Dk. 75 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayo (Dk. 46 Traore), Halilovic, Mehmet Yiğit, Abdurrahim Dursun

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Dk. 46 Canberk Yurdakul), Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 90 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 84 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 66 Recep Aydın), Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Dk. 66 Tuğbey Akgün)

Goller: Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 52 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 68 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Burak Kapacak, Dk. 64 Canberk Yurdakul, Dk. 90+3 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 57 Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)