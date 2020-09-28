Bandırma'da bol gollü beraberlik



Haber: N.Halid Altundal

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bol pozisyonlu geçen karşılaşma karşılıklı goller ile 2-2 sona erdi. Bandırmaspor’un gollerini 33 dakikada Pote, 74. dakikada Yonathan del Valle’den geldi. Samsunspor’un ise 60. dakikada Ahmethan Köse ve 70. dakikada Oğuz Gürbulak topu filelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi. Karadeniz temsilcisi bu sonuç ile puanını 5’e Bandırmaspor ise puanını 4’e çıkardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Suat Güz

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Dk. 70 Haliloviç), Berat Satılmış (Dk. 70 Benhur Keser), Pote, İshak Çakmak, Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Savicevic, Plumain (Dk. 72 Guido Koçer), Tomane, Ahmethan Köse (Dk. 87 Enes İslam İlkin), Gökhan Alsan (Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran), Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Boli (Dk. 36 Veli Çetin)

Goller: Dk. 32 Pote, Dk. 74 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 60 Ahmethan Köse, Dk. 69 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 İshak Çakmak, Dk. 44 Feyyaz Belen, Dk. 62 Berat Satılmış, Dk. 67 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 55 Erhan Kartal, Dk. 67 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Savicevic, Dk 81. Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor)