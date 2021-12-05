Bandırma'da kazanan Gençlerbirliği

Haber: C. Kutay Aykan

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. İlk devresi golsüz sona eren müsabakada kazanan 2-1'lik skorla başkent temsilcisi oldu.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkaran Gençlerbirliği, maç fazlası ve averajla 9. sıraya yükseldi. Sahasında aldığı mağlubiyetle zirve yarışında yara alan Bandırmaspor ise 25 puanla 5. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Keny'nin sol kanattan attığı pasla kale önünde topla buluşan Doğan Can, uygun pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca top üstten dışarı gitti.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bentley uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

34. Bandırmaspor hızlı çıktı. Caner Cavlun sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Übeyd bu pozisyonda gole izin vermedi.

57. dakikada savunmadan atılan uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Keny, kalecinin de önde olmasını fırsat bilerek ceza sahası dışından şutunu çekti ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi, top üstten auta çıktı.

63. dakikada Levent Ayçiçek'in düşürülmesi üzerine Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mulumba'nın vuruşunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.

69. dakikada Akşel Aktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Arda Kızıldağ direkt olarak şutunu çekti. zeminden seken top filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada Keny'nin düşürülmesiyle birlikte Bandırmaspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Manaj fileleri havalandırarak skora eşitlik getirdi. 1-1

85. dakikada hızlı çıkan Gençlerbirliği'nde savunmanın arkasına atılan pasla Lima, kaleci Gökay'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 1-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Alpay Koldaş (90+2 Kerim Avcı), Mulumba, Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.74 Manaj), Doğan Can Davas (Dk.46 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk.46 Guido Koçer), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.74 Burak Süleyman)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk.86 Metehan Mert), Arda Kızıldağ, Eleke (Dk.67 Bieliaiev), Aksel Aktaş (Dk.90+2 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı (90+2 Sami Gökhan Altıparmak), Gökhan Gül, Grechyshkin, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Lima

Goller: Dk.83 Manaj (Penaltı) (Royal Hastanesi Bandırmaspor ), Dk.69 Arda Kızıldağ, Dk.85 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk.43 Keny, Dk. 90+7 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Lima, Dk. 76 Musa Şahindere, Dk. 90+1 Aksel Aktaş, Dk. 90+4 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)