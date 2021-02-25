Bandırma'da kazanan yok

Haber: N. Halid Altundal
Royal Hastanesi Bandırmaspor, TFF 1.Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı
Bandırmaspor'un golü 61. dakikada Anıl Başaran'dan gelirken, Ankara Keçiörengücü'nün golünü 45+1'de Soner Gönül kaydetti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Bandırmaspor'da İshak Çakmak kırmızı kat gördü. Bu sonuçla Bandırmaspor 31, Ankaragücü 38 puana yükseldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Gökhan Barcın
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 86 Berat Satılmış), Erkan Taşkıran (Dk. 62 Del Valle), İshak Çakmak, Doğan Can Davas (Dk. 90+2 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 86 Emir Halilovic)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Burak Aydın (Dk. 71 Hamidovic), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk. 85 İrfan Akgün), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Dk. 84 Melik Derin), Ilır Mustafa (Dk. 64 Kamal Issah), Eze (Dk. 85 Kone)
Goller: Dk 45+1 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 25 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 32 Erkan Taşkıran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)