Haber: Ceylan Beykoz

Bandırmaspor'un gollerini 9. ve 76. dakikalarda Atabey Çiçek, 17. dakikada Doğan Karakuş ve 84. dakikada Sertaç Çam kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 14. dakikada Tiago Bezerra attı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 28 yaparken, Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

Adana Demirspor Bandırmaspor özet dakikalar

9. dakikada Adana Demirspor'da Raspopovic’in kısa düşen pasında araya giren Bandırmaspor’da Atabey çaprazdan sert şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan Tufan’ın sert ortasında Tiago gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

16. dakikada Bandırmaspor’da Doğan çalımlarla ceza alanına içerine kadar girdi plasesinde topu ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada Adana Demirspor’da Gbric’in güzel ortasına Pote gelişine vurdu kaleci Okan zor pozisyonda kornere çeldi.

75. dakikada Bandırmaspor’da Gökhan Karadeniz’in ara pasında Atabey’in yerden şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-3

83. dakikada Bandırmaspor'da Sertaç'ın talanı çizgisi üzerinden sert şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-4