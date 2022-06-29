Bandırmaspor'a 19'luk santrfor

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nden 19 yaşındaki santrfor Baran Başyiğit'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.