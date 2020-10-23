Bandırmaspor'da ayrılık





Haber: C.Kutay Aykan

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, sözleşmenin noter kanalıyla tek taraflı fesih işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ve ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.