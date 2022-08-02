Bandırmaspor'da hazırlıklar sürüyor

Haber: S. Özge Yücel

Bolu'daki kampın ardından kulüp tesislerinde çalışmalarına başlayan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde idmana çıktı. Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, son bölümde ise istasyon çalışması yaptı.

Kulüp sportif direktörü Ersel Uzgur yaptığı açıklamada, başarılı geçen sezonun ardından oynadıklarını güzel futbolu bu yıl da sürdürmek istediklerini söyledi.

Uzgur, Türkiye'nin ilgi odağı olmaya devam etmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu amaçla, katkı vereceğini düşündüğümüz kaliteli arkadaşlarımızla beraber oluyoruz. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edeceğiz. Çünkü tüm camiamızın beklentisi iyi futbol, iyi sonuç ve sonrasında da Bandırmaspor'u her yerde en iyi şekilde temsil etmek. Transferlerimiz sürüyor. İnşallah gelen oyunculardan en iyi şekilde faydalanıp, istediğimiz her şeyi sahada yaparak taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.