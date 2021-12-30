Bandırmaspor'da yönetim, takımdan memnun

Haber: S. Özge Yücel

Sezonun ilk yarısında gösterdikleri performansın taraftarı da mutlu ettiğini belirten başkan Onur Göçmez, ''Her zaman yönettiğim takımların lider karakter yapısına sahip olmasını hedefledim. Teknik direktör ve ekibinden futbolcularına, yönetiminden kulüp personeline kenetlenmiş bir takımımız var. Amacımız asla pes etmeden güzel ve mücadeleci oyun. Bu oyun bizi nereye kadar taşırsa orayı hedefliyoruz. Futbolcularıma her fırsatta söylüyorum; Bu ligin en iyi takımı Bandırmaspor'' dedi.

"Stadımıza hala bir ışıklandırma yok"

Gelir yaratma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan bordo beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, ''Alt liglerde bazı şeyler maalesef görünmüyor. Bu ligin en kısıtlı imkanlara sahip stadı bizde. Stadımızda ışıklandırma yok. Stat çok rüzgar aldığından futbol oynamak zorlaşıyor, iç sahada puan kayıplarımıza neden oluyor. Tesislerimiz daha yeni yeni bizim dönemimizde iyileştiriliyor. Kaynak yaratmada büyük sıkıntılar çekiliyor'' diye konuştu.

"Ligin üst sıralarında hala ortalama bin kişiye oynuyoruz"

Maçlara gelen taraftar sayısının azlığından şikayet eden Göçmez, Bandırmaspor tarihindeki en büyük başarılara imza atıyor ama ortalama bin kişiye oynuyoruz. Sembolik bilet fiyatları koysak da taraftarın ilgisinin olmaması bizi derinden üzüyor. Taraftar desteği olmadan maalesef hedeflere ulaşmak daha da zorlaşıyor. Bizler bu olumsuzlukları bir tarafa bırakıp sadece kulübümüzün başarısı için çaba veriyoruz. Göreve geldiğimizde taraftarımıza, 'TFF 2'inci Lig'de şampiyon olacağız' dedik ve olduk. Geçen sene, 'TFF 1'inci Lig'de açık ara kalacağız' dedik ve kaldık. Çok şükür ki mahcup olmadık. Hayallerimiz var. Biz bu hayalleri gerçekleştirecek güce ve azime sahibiz'' ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor transfer yapmayı düşünmüyor

Mali şartlardan dolayı transfer yapmayı düşünmediklerini söyleyen Göçmez, ''Bandırmaspor olarak ekonomik durum ve döviz hareketliliği dikkate alınarak ilk hedefimiz mevcut finansal yapımızı korumak ve ödeme planlarına uymaktır. Ara transfer dönemi için ilgilendiğimiz hiçbir futbolcu yok. Eğer fırsat transferi önümüze çıkarsa değerlendirebiliriz'' dedi.