Bandırmaspor derin nefes aldı



Haber: Ceylan Beykoz

Tuzla Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 17 ve 24. dakikalarda Pote, 56'da İshak Çakmak, 72'de Emir Halilovic, 77. dakikada Ruben Rayo ve 86'da Landel kaydetti. Mücadelenin 43. dakikasında sarı kart gören Aosman 44'te ikinci sarı kartını görerek Tuzlaspor'u 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Tuzlaspor 18 puanda kaldı. 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Bandırmaspor ise puanını 8'e yükselterek rahat bir nefes aldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç (Dk. 73 Onat Kutay Kurt), Yohou, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Aosman, Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 32 Özgürcan Özcan, Dk. 57 Samet Asatekin), Cajic (Dk. 57 Pucko), Vedat Bora, Thuram

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Orhan Ovacıklı (Dk. 83 Berat Satılmış), Onur Akbay (Dk. 76 Feyyaz Belen), Gökay Güney, Abdurrahim Dursun, Ba (Dk. 46 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak, Landel, Halilovic, Rayo (Dk. 80 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 75 Traore)

Goller: Dk. 17 ve Dk. 24 Pote, Dk. 55 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 72 Halilovic, Dk. 77 Rayo, Dk. 86 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Aosman (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 89 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 17:03